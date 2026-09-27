خبير عسكري: إسرائيل تتجه لاحتلال مناطق جديدة بجنوب لبنان

قال عادل المشموشي، الخبير العسكري، إن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها بعد أن تمكنت من القضاء على معظم القدرات العسكرية لـ"حزب الله"، موضحًا أنها تحتل بعض المناطق وتعمل على تنظيفها قبل التطلع إلى مناطق أخرى.

وأضاف خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تتجه إلى احتلال ما تبقى من الهضاب الغربية المطلة على جنوب لبنان، وصولًا إلى تخوم منطقة جزين، بهدف الوصول إلى السفوح الغربية لجبل الريحان ومنطقة إقليم التفاح، حيث يعتقد الجانب الإسرائيلي بوجود مخازن أو مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

ولفت إلى أن الوصول إلى هذه المنطقة قد يمنح إسرائيل قدرة على مراقبة كامل منطقة الجنوب عن بُعد، فضلًا عن قطع خط الإمداد بين البقاع الغربي والجنوب، إذا تمكنت من الوصول إلى بلدة عرامتا والطريق المؤدي إلى بلدة مشغرة.

