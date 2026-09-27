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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم يعتذر للأندية .. إعلامي: حسام حسن رجع للمربع صفر بتصريحات غير مدروسة

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

انتقد الإعلامي محمد فارس، تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن الفارق بين مباريات الدوري المصري والمواجهات الدولية، معتبرًا أن التصريح يمثل إساءة للأندية المصرية ولصناعة كرة القدم في مصر.

وقال محمد فارس، خلال ظهوره الإعلامي فى قهوة فايق، إن تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي تخص لاعبًا بعينه، بينما التصريح الآخر الذي اعتبره الأخطر يتعلق بكرة القدم المصرية ككل، مشيرًا إلى أن الأمر يمس الرعاة والتسويق وجميع عناصر المنظومة الرياضية.

وأوضح فارس أن التصريح الذي يقصده حسام حسن هو: «أنا رايح ألاعب منتخبات قوية، مش بلعب مباريات في الدوري الأهلي ضد المحلة ولا فريق تاني ضد المقاولين»، معتبرًا أن هذا الكلام يقلل من قيمة الأندية المصرية التي صنعت تاريخ كرة القدم وحققت بطولات قارية، وأسهمت في تكوين شعبية المنتخب المصري.

وأضاف: «التصري القدم المصرية وللأندية اللي كتبت تاريخ اللعبة دي وعملت بطولات المنتخبات وشعبية كرة القدم في مصر، أندية حققت بطولات أفريقيا وكؤوس».

وأشار محمد فارس إلى أن المنتخبات التي تواجهها مصر في التصفيات لا تتفوق بالضرورة من الناحية التسويقية على بعض أندية الدوري المصري، مستشهدًا بالأرقام التي ذكرها، موضحًا أن القيمة التسويقية لمنتخب مالاوي تبلغ نحو 1.95 مليون يورو، وجنوب السودان نحو 825 ألف يورو، مقابل نحو 2.38 مليون يورو لنادي القناة و1.68 مليون يورو لأبو قير للأسمدة، وفق الأرقام التي استند إليها في حديثه.

وتابع فارس منتقدًا تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر: «فحسام حسن هو اللي رجع بنفسه للمربع صفر، بل المرادي ما قبل الصفر كمان، بتصريحات مش مدروسة».

وشدّد الإعلامي على ضرورة التعامل مع التصريحات وعدم تجاهلها، مطالبًا بوجود موقف من رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، ومؤكدًا أن الأمر، من وجهة نظره، لا يتعلق بخلاف عابر، وإنما بصورة الأندية المصرية وقيمتها داخل منظومة كرة القدم.

واختتم محمد فارس حديثه قائلًا: «لازم يكون في اعتذار للأندية نفسها، والقصة مش هتتحل بالتجاهل».

الإعلامي محمد فارس محمد فارس حسام حسن مباريات الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية

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