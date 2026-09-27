اتعلم من «الجوهري».. محمد فارس يرد على حسام حسن: وصف الشناوي بـ«مُنتهي» لا يمت للواقع بصلة بالأرقام

انتقد الإعلامي محمد فارس، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الأيام الأخيرة، معتبرًا أن طريقة تعامل المدير الفني مع الخسارة تسببت في انتقادات طالت أطرافًا عدة في المنظومة الرياضية.

وقال محمد فارس: «كابتن حسام حسن في آخر 4 أيام أدى درس إزاي ممكن حد يقرر بنفسه إنه يتاجر في الخسارة، وأنا قاصد المصطلح ده».

وأضاف: «لازم تبص على المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة، وتبص على أحداث المباراة، وتبص على المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عشان تشوف وتفهم إزاي كابتن حسام حسن تفنن في خسارة الجميع، جمهور الأهلي واتحاد كرة وأندية ومدربين زمايله».

محمد فارس ينتقد تصريحات حسام حسن عن الشناوي

وتطرق فارس إلى تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، مؤكدًا أن ما قيل عن الحارس لا يتفق، من وجهة نظره، مع أرقام اللاعب ومشاركاته الفعلية.

وقال: «حتى الكلام في نقطة الشناوي تحديدًا بالورقة والقلم، من وحي خيال كابتن حسام حسن، وفيه تقليل غير مبرر من اللاعب».

وأوضح: «كابتن حسام قال إن الشناوي كان منتهي، وإنه مكنش بيلعب في ناديه ومكنش موجود، وده مش حقيقي بالأرقام».

وأشار فارس إلى أن محمد الشناوي كان الحارس الأساسي لمنتخب مصر منذ بداية ولاية حسام حسن في 2024، قائلًا: «الشناوي مع كابتن حسام هو الحارس الأساسي من بداية ولايته في 2024، مش لاعب كابتن حسام اكتشفه أو ادى له فرصة وهو مبيلعبش في ناديه».

أرقام محمد الشناوي مع منتخب مصر

واستعرض محمد فارس أرقام مشاركة الشناوي مع منتخب مصر خلال فترة تولي حسام حسن، موضحًا أن الحارس شارك في 21 مباراة، وكان أساسيًا في مختلف البطولات، باستثناء كأس العالم.

وقال إن الشناوي شارك في 5 مباريات من أصل 6 في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، و7 مباريات من أصل 8 في تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب مشاركته في 5 مباريات من أصل 7 خلال أمم أفريقيا 2025.

وأضاف فارس: «يعني ده الحارس اللي شالك أصلًا، وموسم 2026 مع الأهلي لعب 19 مباراة ومصطفى شوبير لعب 20 مباراة».

وتابع: «يعني الاتنين ولادنا بيتنافسوا، يبقى وصف منتهي ده رقميًا وكأحداث لا يمت للواقع بشيء، ومن خيال المؤلف».

وشدّد فارس على أن وصف الشناوي بهذه الطريقة، من وجهة نظره، لم يكن مناسبًا، خاصة أنه الحارس الأساسي للمنتخب وأحد كباتن الفريق، فضلًا عن مكانته في تاريخ الكرة المصرية.

واختتم محمد فارس حديثه موجهًا رسالة إلى حسام حسن: «فأنت لازم كنت تتعلم من كابتن محمود الجوهري إزاي كان بيحمي لعيبته، وانت منهم».