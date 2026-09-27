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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم وديًا.. والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية قوية أمام مودرن سبورت، مساء اليوم الأحد، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال فترة التوقف الدولي، والعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراة الودية، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية عناصر الفريق، بالإضافة إلى تجربة بعض الجوانب الفنية والتكتيكية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

الزمالك يستعد لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

وتأتي مواجهة مودرن سبورت ضمن برنامج إعداد الزمالك استعدادًا لمباراته المقبلة أمام زد، والمقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويعمل معتمد جمال وجهازه المعاون على استغلال فترة التوقف الحالية في رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يخفف الحمل البدني قبل ودية مودرن سبورت

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك قد حرص على تخفيف الحمل البدني خلال مران الفريق أمس السبت، وذلك لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، ومنحهم فرصة للدخول في مباراة مودرن سبورت بحالة بدنية مناسبة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من اللاعبين، في ظل رغبة الجهاز الفني في متابعة مستويات جميع العناصر والاستفادة من اللقاء في تحديد احتياجات الفريق قبل العودة للمنافسات الرسمية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت الودية اليوم الأحد 27 سبتمبر، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت الودية.

وفي حال الإعلان بشكل رسمي عن القناة التي ستتولى نقل اللقاء، سيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالبث وموعد المباراة عبر القنوات الناقلة.

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