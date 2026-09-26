تركيز على الجوانب الفنية في مران الزمالك قبل ودية مودرن سبورت

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بعض الجوانب الفنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة بين فريقين لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.



ويلتقي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت غدًا الأحد وديًا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.