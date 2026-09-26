أبو العينين لرئيس مجموعة أفريقيا بالأمم المتحدة: المياه قضية مصيرية لمصر.. ولن نتنازل عن حقوقنا في النيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط عقد اجتماع مع رئيس مجموعة إفريقيا بالأمم المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين اكد خطورة التحرك الأثيوبي في ملف المياه والسد الإثيوبي .

وتابع :" أبو العينين أكد لرئيس مجموعة أفريقيا بالأمم المتحدة أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية مصيرية وأن الشعب المصري يعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل ".

وأكمل :" النائب محمد أبو العينين أكد أن مصر لن تتنازل عن حقوقها في مياه نهر النيل وأن المياه قضية وجودية"، مضيفا: 110 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون على مياه نهر النيل ".

وأضاف:" إثيوبيا قامت بإنشاء السد بطريقة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع ".