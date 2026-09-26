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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً، اليوم، إصابة نجمه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الكبسولة الخلفية للركبة اليسرى، وذلك عقب خضوعه لفحوصات طبية من جانب الجهاز الطبي للنادي.

 وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تبيّن إصابته بتمدد مفرط في الكبسولة الخلفية للركبة اليسرى، بانتظار تطورات حالته".

مدة الغياب

ووفقاً للصحفية أرانشا رودريجيز، مراسلة إذاعة "كوبي"، من المتوقع أن يغيب مبابي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً.

 وبناءً على مدة الغياب المتوقعة وجدول مباريات ريال مدريد، قد يتمكن مبابي من العودة إلى الملاعب عقب فترة التوقف الدولي، وتحديداً خلال مواجهة فياريال في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

 وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب فرنسا أمام تركيا، بعدما سجل هدفاً قبل أن يطلب الخروج من الملعب، ليتم استبداله عقب ذلك.

 وعقب نهاية المباراة، غادر مهاجم ريال مدريد معسكر المنتخب الفرنسي متجهاً إلى العاصمة الإسبانية، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.

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