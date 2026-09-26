أبو العينين: مصر تمد يدها للسلام والتعاون في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي

أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط، أن مصر تمد يدها للسلام والتعاون في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التنمية للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) دون أن تكون تنمية طرف على حساب حقوق طرف آخر.

وأشار أبو العينين، خلال كلمته بإحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عرضها أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد، إلى أن إثيوبيا تحتاج إلى التنمية، بينما تحتاج مصر والسودان إلى المياه، مؤكدًا أن الحل لا يتمثل في أن ينتصر طرف على طرف آخر.

كما أكد النائب محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أن الأمن المائي لمصر خط أحمر، وأن هناك حدودًا لا يمكن تجاوزها، وأن مصر لن تتسامح مع حقها في الوجود، وأمنها المائي، فالنيل بالنسبة للمصريين يعني الحياة.

وتابع أبو العينين: “مصر وهي تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية؛ تؤكد حقها الكامل في حماية أمنها المائي وحقوقها ومقدرات شعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، فحق مصر في حماية شعبها وأمنها المائي يستند إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما تقرره المادة 51 بشأن حق الدول في الدفاع عن النفس”.