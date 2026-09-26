تطوير مطار الغردقة وتعزيز دوره المحوري لحركة السفر والسياحة

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات، جولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي، يرافقه حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، وذلك لمتابعة استعدادات المطار لتشغيل رحلات الترانزيت التابعة لشركة إير كايرو.

وتضمنت الجولة تفقد صالة الترانزيت وتجهيزاتها ومسارات حركة الركاب والإجراءات التشغيلية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلاسة انتقال المسافرين بين الرحلات.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التوسعات الإنشائية بالصالة الداخلية، والوقوف على سير العمل بمباني الركاب، إلى جانب متابعة انتظام العمليات التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الشركة المصرية للمطارات نحو رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جاهزية المطارات المصرية، بما يدعم قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر، ويعزز دور مطار الغردقة الدولي كمحور مهم يربط بين مختلف الوجهات والرحلات، ويدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.