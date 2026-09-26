تطوير شامل بمنطقة اللسان في رأس البر

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الحالية من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وأعمال تطوير منطقة الفنار، وذلك وفقًا للمخطط العام للمشروع، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومكانتها السياحية.

تطوير اللسان

وفي هذا الإطار، وجّه محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وإضاءة الفنار، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد ودفع معدلات التنفيذ .

وأكد محافظ دمياط استمرار متابعة تنفيذ المشروع أولًا بأول، والعمل على تحقيق أعلى نسب إنجاز، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير منطقة اللسان يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمدينة رأس البر وتطوير مقوماتها، بما يتواكب مع مكانتها السياحية وموقعها الفريد.