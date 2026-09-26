تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن وغادرته 16، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي اليوم، السبت، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و790 طنا تشمل 5200 طن يوريا و 4190 طن علف بنجر و2400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و659 طنا تشمل 15400 طن ذرة و8500 طن خردة و13539 طن حديد و2220 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 891 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 155 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2186 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 5809 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2455 حركة.