«أهلي 2010» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 اليوم السبت مع ضيفه البنك الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2010 المباراة وفي رصيده 6 نقاط من الفوز في مباراتين وخسارة مباراة واحدة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام مودرن سبورت 2 - 1، وفاز على القناة 5 - 1، وعلى دجلة 2 - 0، مسجلًا 8 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 كل من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا مساعدًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وسلطان جمال إداري الفريق، ومحمد الجوادي طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.