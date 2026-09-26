قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب
محمد أبو العينين: التعنت الإثيوبي أجهض التوصل لأي اتفاق حول السد طوال 10 سنوات
أبو العينين أمام الأمم المتحدة: مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات المائية
أبو العينين من الأمم المتحدة: مصر لن تتسامح في أمنها المائي وحقها في الوجود
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب الحكومة برؤية متكاملة لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج

إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، الحكومة بضرورة وجود رؤية متكاملة لدعم الكفاءات المصرية في الخارج وكيفية الاستفادة منها لدعم الداخل المصري.

وأشار إلى أهمية تأكيد وزير الخارجية خلال لقائه مع عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك على دعم الكفاءات المصرية بالخارج، مؤكدا أنه يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه الطاقات باعتبارها جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة.

وأكد التلواني، أن اللقاءات التي يعقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لتطلعاتهم.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج يمتلكون خبرات وتجارب متنوعة يمكن توظيفها في دعم مسيرة التنمية الوطنية، إلى جانب دورهم في نقل صورة إيجابية عن مصر وتعزيز روابطها مع المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لا تقتصر على الجانب المهني فقط، وإنما تمتد إلى دعم فرص التعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتجارب الدولية إلى الداخل المصري.

وشدد النائب إسلام التلواني، على ضرورة بناء قنوات مستمرة للتواصل مع الكفاءات المصرية بالخارج يفتح المجال أمام الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، ويعزز مشاركتهم في جهود التنمية.
وأشاد ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، بحرص وزارة الخارجية على تنظيم لقاءات مباشرة مع أبناء الجاليات والاستماع إلى مقترحاتهم، قائلا: هو ما يؤكد أهمية وجود تواصل مؤسسي مستمر معهم.

دعم الكفاءات المصرية

وتابع التلواني: دعم الكفاءات المصرية بالخارج، وتعزيز ارتباطها بالوطن يمثلان ركيزة مهمة لتعظيم الاستفادة من قدرات المصريين حول العالم، وترسيخ دورهم كشريك أساسي في دعم المصالح المصرية، وتعزيز قوة مصر الناعمة في الخارج.

إسلام التلواني لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب المصريين بالخارج النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: إطلاق "الشورت سيلينج" خلال أسابيع رسميا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يستعيد مسار النمو القوي بـ 5.1% ويستهدف 5.4% العام المقبل

وزير الصناعه

دفعة جديدة للاستثمارات.. وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج جديد بمصنع للعناية الشخصية

بالصور

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد