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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي
منتصر الرفاعي

يواصل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، كتابة الأرقام المميزة بقميص الديوك بعدما رفع رصيده إلى 67 هدفا دوليا، ليواصل حضوره بين أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب الفرنسي.

وكشف تقرير إحصائي نشرته منصة "PopFoot" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن المنتخبات التي استقبلت أكبر عدد من أهداف مبابي ، خلال مسيرته الدولية حيث جاء منتخب هولندا على رأس القائمة برصيد 6 أهداف.

هولندا تتصدر قائمة ضحايا مبابي

يعد المنتخب الهولندي أكثر المنتخبات التي سجل مبابي في شباكها بعدما نجح النجم الفرنسي في هز شباكه 6 مرات بينما جاءت الأرجنتين في المركز الثاني بعدما استقبلت 5 أهداف من مهاجم الديوك.

وسجل مبابي 4 أهداف في شباك كل من كازاخستان وأوكرانيا وجبل طارق بينما أحرز 3 أهداف أمام منتخبات آيسلندا والسويد وبولندا.

كما تمكن نجم ريال مدريد من تسجيل هدفين في مرمى المنتخب الإنجليزي.

مبابي.. مسيرة حافلة مع منتخب فرنسا

وخاض مبابي البالغ من العمر 27 عاما 107 مباريات دولية بقميص منتخب فرنسا سجل خلالها 67 هدفا منذ ظهوره الأول مع الديوك عام 2017.

وشهدت مسيرته الدولية العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، إلى جانب الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021، فيما حصل مع فرنسا على المركز الثاني في مونديال 2022، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وعلى المستوى الفردي، حصل مبابي على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، كما توج بالحذاء الذهبي لهداف مونديال 2022، وحصل على الكرة الفضية في البطولة.

كما توج بالحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 بعدما سجل 10 أهداف وحقق رقما مميزا في تاريخ المونديال بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مباريات نهائيات كأس العالم وفقا لما ورد في التقرير.

مبابي يقود فرنسا للفوز على تركيا

وفي آخر ظهور له مع منتخب فرنسا، قاد مبابي الديوك لتحقيق فوز صعب على مضيفه التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية والتي شهدت الظهور الأول لزين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس التركي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 59 متأثرًا بإصابة عضلية.

ترتيب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف، بعدما حقق المنتخب البلجيكي الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل.

أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي

هولندا – 6 أهداف

الأرجنتين – 5 أهداف

كازاخستان – 4 أهداف

أوكرانيا – 4 أهداف

جبل طارق – 4 أهداف

آيسلندا – 3 أهداف

السويد – 3 أهداف

بولندا – 3 أهداف

إنجلترا – هدفان

كيليان مبابي منتخب فرنسا مبابي هولندا كأس العالم 2026

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