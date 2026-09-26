إطلاق مهرجان «أوسكار الشرق الأوسط للدراما» باسم المخرج مجدي أبو عميرة

كشف أحمد العزبي، رئيس مهرجان «أوسكار الشرق الأوسط للدراما»، عن أول تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر 2026، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والدراما والإعلام والنقاد.

وأعلن أحمد العزبي أن الدورة الأولى من المهرجان ستحمل اسم المخرج القدير مجدي أبو عميرة، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في صناعة الدراما التلفزيونية المصرية، والتي امتدت لسنوات وارتبط بها الجمهور من خلال مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا.

وأكد العزبي أن اختيار اسم مجدي أبو عميرة للدورة الأولى يأتي تقديرًا لقيمة المخرج الكبير ومشواره الفني، خاصة أنه يعد واحدًا من أبرز المخرجين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الدراما المصرية، وقدم خلال مسيرته عددًا من الأعمال التي أصبحت جزءًا من ذاكرة المشاهد المصري والعربي.

دورة مجدي أبو عميرة

وقال أحمد العزبي إن إطلاق اسم المخرج القدير مجدي أبو عميرة على الدورة الأولى من المهرجان يمثل احتفاءً حقيقيًا بأحد رموز الدراما المصرية، مشيرًا إلى أن تكريم أصحاب التجارب الفنية المؤثرة يأتي في مقدمة أهداف المهرجان، إلى جانب تسليط الضوء على الأعمال والنجوم الذين ساهموا في إثراء المشهد الدرامي.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الأولى من مهرجان «أوسكار الشرق الأوسط للدراما» تكريم عدد من أبرز نجوم دراما رمضان 2026، من الفنانين والمخرجين وصناع الأعمال الدرامية، إلى جانب الاحتفاء بعدد من البرامج التي حققت تأثيرًا وحضورًا ملحوظًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

كما تعتمد إدارة المهرجان على لجنة تحكيم تضم نخبة من المتخصصين في مجالات الفن والدراما، من نقاد وممثلين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين، بهدف تقييم الأعمال والمواهب وفق مجموعة من المعايير الفنية، واختيار الأسماء والأعمال التي تستحق التكريم خلال فعاليات الدورة الأولى.

ومن المنتظر أن يشهد حفل المهرجان حضورًا كبيرًا من نجوم الفن وصناع الدراما والإعلام، في إطار توجه إدارة «أوسكار الشرق الأوسط للدراما» لتأسيس حدث سنوي يحتفي بصناع الدراما المصرية والعربية، ويرصد أبرز التجارب الفنية التي تحظى باهتمام الجمهور والنقاد.

وتقام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أوسكار الشرق الأوسط للدراما» يوم 27 نوفمبر 2026 بأحد فنادق القاهرة الجديدة، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن المزيد من تفاصيل المهرجان وقائمة المكرمين والأعمال المرشحة للتكريم.