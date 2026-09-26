عمرو محمود ياسين: حسام حسن ماكانش يقصد يهين الشناوي لكنه لا يجيد اختيار الألفاظ

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الأخيرة بشأن عدد من لاعبي المنتخب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من محبي المدير الفني ويدعمه، لكن دعمه له ليس مطلقًا.

وقال عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أولًا أنا من محبي حسام حسن وبدعمه دائمًا، لكن الدعم ده مش مطلق».

وأضاف: «حسام ماكنش يقصد يهين الشناوي، لكنه لا يجيد اختيار الألفاظ»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التي يرى ضرورة أن يراجع حسام حسن نفسه بشأنها.

وتابع: «حسام بيحب يشير دائمًا لفضله على اللاعبين، ودي مشكلة لازم يراجع نفسه فيها»، مستشهدًا بتصريحات سابقة للمدير الفني بشأن محمد صلاح وتغيير مركزه في الملعب.

وأوضح: «كام مرة قال غيرنا وظيفة محمد صلاح في الملعب على أساس كبر وكده وما ينفعش وينج، اللي هو أنقذ مسيرة صلاح وكده.. قالها كتير كتير قوي»، مضيفًا: «بس صلاح يا كابتن حسام بيلعب وينج عادي في أوقات كتير في تركيا وبيجيب هاتريك وزي الفل».

كما تطرق عمرو محمود ياسين إلى موقف حسام حسن من محمد الشناوي، قائلًا: «كابتن حسام مش عايز حد يقلب له وشه في الفرقة، عشان كده بيحاول يخلص من الشناوي زي ما خلص من مصطفى محمد».

وأضاف: «وبعدين على رأي إبراهيم فايق، لو شناوي كان منتهي، طيب ليه ماخدتش ساعتها أي حارس تاني مش منتهي؟».

وانتقد ياسين قرار استبدال محمد صلاح خلال إحدى مباريات المنتخب، قائلًا: «محمد صلاح ما بيخرجش في دقيقة 60 يا كابتن حسام، ده اسمه عبث، وأصلًا أنت كنت في احتياج له وليثام حسن في الوقت ده من المباراة، وماكانش ينفع يخرجوا، لأن دول اللي عندهم حلول فنية».

واختتم عمرو محمود ياسين حديثه بتوجيه رسالة إلى حسام حسن، قائلًا: «مش لازم كل ماتش يبقى في لقطة ونمرة مع حد، مع الحكام، مع مدرب أنجولا.. في إيه بس يا كابتن حسام؟ راجع نفسك بسرعة».