قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين: حسام حسن ماكانش يقصد يهين الشناوي لكنه لا يجيد اختيار الألفاظ

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين، تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الأخيرة بشأن عدد من لاعبي المنتخب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من محبي المدير الفني ويدعمه، لكن دعمه له ليس مطلقًا.

وقال عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أولًا أنا من محبي حسام حسن وبدعمه دائمًا، لكن الدعم ده مش مطلق».

وأضاف: «حسام ماكنش يقصد يهين الشناوي، لكنه لا يجيد اختيار الألفاظ»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التي يرى ضرورة أن يراجع حسام حسن نفسه بشأنها.

وتابع: «حسام بيحب يشير دائمًا لفضله على اللاعبين، ودي مشكلة لازم يراجع نفسه فيها»، مستشهدًا بتصريحات سابقة للمدير الفني بشأن محمد صلاح وتغيير مركزه في الملعب.

وأوضح: «كام مرة قال غيرنا وظيفة محمد صلاح في الملعب على أساس كبر وكده وما ينفعش وينج، اللي هو أنقذ مسيرة صلاح وكده.. قالها كتير كتير قوي»، مضيفًا: «بس صلاح يا كابتن حسام بيلعب وينج عادي في أوقات كتير في تركيا وبيجيب هاتريك وزي الفل».

كما تطرق عمرو محمود ياسين إلى موقف حسام حسن من محمد الشناوي، قائلًا: «كابتن حسام مش عايز حد يقلب له وشه في الفرقة، عشان كده بيحاول يخلص من الشناوي زي ما خلص من مصطفى محمد».

وأضاف: «وبعدين على رأي إبراهيم فايق، لو شناوي كان منتهي، طيب ليه ماخدتش ساعتها أي حارس تاني مش منتهي؟».

وانتقد ياسين قرار استبدال محمد صلاح خلال إحدى مباريات المنتخب، قائلًا: «محمد صلاح ما بيخرجش في دقيقة 60 يا كابتن حسام، ده اسمه عبث، وأصلًا أنت كنت في احتياج له وليثام حسن في الوقت ده من المباراة، وماكانش ينفع يخرجوا، لأن دول اللي عندهم حلول فنية».

واختتم عمرو محمود ياسين حديثه بتوجيه رسالة إلى حسام حسن، قائلًا: «مش لازم كل ماتش يبقى في لقطة ونمرة مع حد، مع الحكام، مع مدرب أنجولا.. في إيه بس يا كابتن حسام؟ راجع نفسك بسرعة».

الفنان عمرو محمود ياسين تصريحات حسام حسن لمنتخب مصر الشناوي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الصحة تشدد الرقابة على الولادات القيصرية وتغلق غرف عمليات مخالفة

أرشيفية

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%.. اعرف تفاصيل مبادرة التموين

أرشيفية

بتفكر تشتري موبايل بالتقسيط.. اعرف تكلفة الفوائد على السعر

بالصور

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

مع العودة للمدارس.. كيف نتخلص من قمل الرأس؟ وتحذير من مقاومة بعض الأنواع للعلاجات

كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد