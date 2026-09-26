مصطفى سعد ميسي: نلعب كل بطولة بشكل مختلف.. ومحمد شوقي لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي

أكد مصطفى سعد ميسي لاعب زد الحالي والأهلي السابق، على أنهم كفريق يلعبون كل بطولة على حدى بظروفها وتفاصيلها وتركيزها والاستعدادات لها، مشددًا: بدأنا مباراة الشرقية إنبي بشكل غير جيد، لكننا استطعنا العودة بهدف لكن الأمور لم تسر على ما يرام والتوفيق لم يكن حليفنا بسبب القرارات الخاطئة.

وتابع "ميسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كابتن محمد شوقي مركز في كل شيء يخص الفريق، هو أخبرنا أننا سنلعب هذا الموسم عدد مباريات أكبر من المعتاد بسبب مشاركتنا في الكونفدرالية.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: كابتن محمد شوقي طالبنا بالحصول على أكبر قدر من النقاط مع بداية الموسم كي نقف على أرجلنا ولا يفوتنا قطار البطولات، المدير الفني يطالبنا دومًا بتحقيق الفوز في كل مباراة، ويؤكد لنا أن التواجد في مركز جيد في الدوري يتبعه الوصول لنقطة بعيدة في الكونفدرالية، هي سلسلة واحدة مترابطة، وهذه هي شخصية وأفكار المدير الفني.

وأنهى ميسي حديثه قائلا : كلام المدير الفني معنا دائمًا إننا سنكون أكثر راحة ونلعب كورة قدم أفضل لو استطعنا تجميع أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم، خصوصًا وأننا خسرنا بطاقة التأهل لمجموعة الكبار في الموسم الماضي على نقطة، لذلك هو لا يريد تكرار مثل تلك الأمور مرة أخرى.