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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يفكر الزمالك في بيع محمد صبحي خلال انتقالات الشتاء؟.. مصدر يحسم الجدل

محمد صبحي
محمد صبحي
محمود أحمد

عاد اسم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك إلى دائرة الحديث بشأن سوق الانتقالات مع تداول أنباء عن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن مصدراً داخل النادي حسم موقف الإدارة من هذه الأنباء.

وأكد المصدر أنه لا أساس من الصحة لما يتردد بشأن وجود اتجاه لبيع محمد صبحي في يناير المقبل مشيراً إلى أن الحارس مستمر مع الفريق ولا توجد حالياً أي نية للتخلي عن خدماته.

هل يرحل محمد صبحي عن الزمالك في يناير؟

بحسب المصدر لا تضع إدارة الزمالك رحيل محمد صبحي ضمن حساباتها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط الحارس بعقد مع النادي الأبيض يمتد حتى نهاية الموسم المقبل وهو ما يمنحه وضعاً تعاقدياً مستقراً داخل الفريق في ظل عدم وجود قرار من الإدارة بفتح ملف رحيله في يناير.

وتأتي هذه التصريحات لتضع حداً للتكهنات التي انتشرت مؤخراً حول مستقبل الحارس خاصة مع اقتراب موعد الانتقالات الشتوية وبدء الأندية في تحديد احتياجاتها الفنية.

كلمة السر في ملف حراسة الزمالك

ولا يمكن قراءة مستقبل محمد صبحي بمعزل عن وضع باقي حراس مرمى الزمالك ويأتي في مقدمة هذه الملفات محمد عواد ومهدي سليمان إذ ينتهي تعاقد الثنائي مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وهذا الأمر يمنح ملف حراسة المرمى أهمية خاصة داخل الزمالك خصوصاً أن الإدارة لم تحسم بعد الموقف النهائي للثنائي سواء فيما يتعلق بالتجديد أو الرحيل عقب نهاية الموسم.

وبالتالي فإن وجود صبحي بعقد ممتد حتى الموسم المقبل يمثل أحد العوامل التي تدعم استمراره ضمن حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

لماذا لا يبدو رحيل صبحي مطروحاً حالياً؟

وفقاً للمصدر فإن عدم وضوح موقف عواد ومهدي سليمان يجعل الاستغناء عن محمد صبحي في يناير أمراً غير مطروح في الوقت الحالي.

فالزمالك قد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام تغييرات محتملة في مركز حراسة المرمى وهو ما يجعل الاحتفاظ بصبحي خياراً يحافظ على استقرار هذا المركز بدلاً من الدخول في أزمة تعاقدية وفنية جديدة.

كما أن رحيل حارس بعقد ساري المفعول خلال منتصف الموسم يحتاج إلى قرار فني وإداري واضح وهو ما لا يوجد حالياً بحسب المصدر.

شائعة الرحيل تفتح ملف حراسة المرمى

وأعادت الأنباء المتداولة بشأن محمد صبحي تسليط الضوء على مستقبل حراسة مرمى الزمالك في ظل وجود ثلاثة أسماء ترتبط حساباتهم بالموسم المقبل بصورة مختلفة.

فصبحي لديه عقد ممتد حتى نهاية الموسم المقبل بينما ينتهي عقدا عواد ومهدي سليمان بنهاية الموسم الحالي.

وبالتالي فإن الفترة المقبلة قد تشهد نقاشاً واسعاً داخل النادي حول شكل حراسة المرمى في الموسم الجديد لكن هذا الملف يرتبط في الأساس بالقرارات الخاصة بعقود اللاعبين وليس بقرار فوري بشأن بيع صبحي في يناير.

الزمالك يستعد لمرحلة جديدة

وفي سياق متصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للاستحقاقات المقبلة وسط رغبة الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف الحالية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة زد يوم 7 أكتوبر المقبل ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وقبل المباراة الرسمية يخوض الزمالك عدداً من المواجهات الودية ضمن برنامج الإعداد حيث يلتقي مودرن سبورت يوم 27 سبتمبر الجاري ثم يواجه الشرقية إنبي يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتمنح هذه المباريات الجهاز الفني فرصة لتجربة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل استئناف المنافسات الرسمية.

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