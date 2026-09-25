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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضرب بقوة في سوبر جلوب ويكتسح درب السلطان المغربي

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مشواره في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب 2026» بانتصار كبير على منتدى درب السلطان المغربي، بعدما حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 42-17.

يد الزمالك تعبر عقبة درب السلطان المغربي 

 

وأقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي للبطولة.

وفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح بنتيجة 20-8، قبل أن يواصل تفوقه خلال الشوط الثاني ويوسع الفارق حتى النهاية، محققًا الفوز بنتيجة 42-17.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الأولى إلى جانب برشلونة الإسباني ومنتدى درب السلطان المغربي وبينهيروس البرازيلي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني بعد غدٍ الأحد، في الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي، في اختبار جديد للزمالك خلال مشواره بالبطولة العالمية.

الزمالك كأس العالم للأندية سوبر جلوب درب السلطان المغربي

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