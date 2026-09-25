الفتاة رفضت خطبته.. شاب يستعين بأصدقائه للتعدى على منزل بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة مستخدمين "أسلحة بيضاء و زجاجات مولوتوف" وإستيقاف سيارة "ميكروباص" وتهديد قائدها بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 21/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص ونجلته ونجله) ، وطرف ثان: (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول تقدم أحد أفراد الطرف الثانى لخطبة نجلة الأول ورفض أهليتها له، قام على إثرها المذكور بالإستعانة بأصدقائه والتوجه لمنزل الشاكى وتهديده وأسرته بإستخدام أسلحة بيضاء، كما قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف عليهم.





أمكن تحديد وضبط الطرف الثانى، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









