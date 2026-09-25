هلاوس مستمرة.. مدمن يمزق جسد والدته بـ 35 طعنة في إمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة جريمة أسرية مأساوية، بعدما أقدم شاب في الثلاثين من عمره على قتل والدته بعدما مزقها بـ35 طعنة، داخل مسكنهما، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.

مقتل ربة منزل في إمبابة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين العثور على جثمان المجني عليها، ربة منزل، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد، وتوصلت التحريات الأولية إلى تورط نجلها، البالغ من العمر 30 عامًا، في ارتكاب الواقعة.

المتهم يفر عقب ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات أن المتهم من مدمني المواد المخدرة، وأنه كان يمر بحالات من الهلاوس وفقًا للمعلومات الأولية، قبل أن يعتدي على والدته باستخدام سكين، محدثًا بها 35 طعنة متفرقة، ما أسفر عن وفاتها في الحال، ثم فر هاربًا من مكان الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم وضبطه بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.