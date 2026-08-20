في مدخل العقار.. طفل يهتك عرض زميله بطريقة صادمة بإمبابة

أقدم طفل بالصف الثاني الابتدائي على التعدي جنسيا على زميله في نفس الصف، وذلك أثناء لهوهما داخل مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

واقعة تحرش صادمة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بحضور سائق برفقة نجله طالب بالصف الثاني الابتدائي إلى قسم شرطة إمبابة لتحرير محضر رسمي.



تفاصيل الإتهام

واتهم والد الطفل في محضر الشرطة صديق نجله بالتعدي عليه جنسيا أثناء وجودهما للعب معا داخل مدخل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

ضبط الطفل المشكو في حقه ووالده

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل المشكو في حقه ووالده، وبمواجهتهما أيدا أقوال المبلغين واعترافا بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرار