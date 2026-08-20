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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالبنوك موعد إجازة المولد النبوي2026 والتي تعد اجازة مدفوعة الأجر في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والبنوك، حيث أعلن مجلس الوزراء رسمياً عن موعد إجازة المولد النبوي 2026 التي تحل علينا الأسبوع المقبل . 

موعد المولد النبوي 2026

حسمت دار الإفتاء المصرية موعد بداية شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، بعد إعلان ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الجمعة 14 أغسطس 2026 غرة الشهر، وبذلك يوافق المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول.

رئيس الوزراء يعلن اجازة المولد النبوي 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 27 من شهر أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس 2026 الموافق ليوم 12 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بدلًا من الثلاثاء ، وذلك في إطار سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة من أيام العطلات المتصلة.

وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

اجازة المولد النبوي للبنوك 

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 27 أغسطس 2026، بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وأوضح «المركزي»، أن البنوك ستستأنف العمل صباح يوم الأحد 30 أغسطس 2026، أي بعد ثلاثة أيام إجازة تشمل الخميس بمناسبة المولد النبوي والعطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

 

اجازة المولد النبوي للقطاع الخاص 

 

ومن المتوقع ان يصدر وزير العمل خلال الايام المقبلة قرارا بترحيل اجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس مثل القطاع الحكومي والبنوك وذلك اتباعاً لسياسة ترحيل الاجازات الرسمية المعمول به في الدولة . 

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

وتتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 عطلتين فقط، بعد انتهاء معظم المناسبات الرسمية التي شهدها العام، وهما إجازة المولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة، وتأتي مواعيدهما على النحو التالي:

اجازة المولد النبوي الشريف الخميس 27 أغسطس 2026

عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى أحبابكم بالخير واليمن والبركات، ورزقكم راحة البال وطمأنينة القلب.

بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد ﷺ، نسأل الله أن يملأ قلوبكم بالإيمان، وحياتكم بالبركة، وأيامكم بالسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ﷺ، بمناسبة المولد النبوي الشريف، أطيب التهاني وأجمل الأمنيات لكم ولأسركم، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.

في ذكرى مولد النبي الكريم ﷺ، أسأل الله أن يرزقكم محبته واتباع سنته، وأن يجعل أيامكم عامرة بالخير والرضا والسعادة، كل عام وأنتم بخير.

مولد نبوي مبارك عليكم وعلى من تحبون، جعله الله مناسبة للفرح والرحمة والبركة، ونسأله سبحانه أن يحقق لكم ما تتمنون ويكتب لكم الخير أينما كان.

بكل المحبة والود، نتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، سائلين الله أن يعيده عليكم أعوامًا عديدة وأنتم في أتم الصحة والسعادة.

صلوا على من أشرق الكون بمولده ﷺ، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، جعل الله قلوبكم عامرة بالإيمان وأيامكم مليئة بالخير.

في هذه المناسبة المباركة، نسأل الله أن ينير قلوبكم بنور الإيمان، وأن يرزقكم السكينة والرضا، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائمًا، كل عام وأنتم بخير.

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