الذكاء الاصطناعي يقود طفرة في الشركات الناشئة الألمانية وسط تراجع الصناعات التقليدية

يشهد قطاع الشركات الناشئة في ألمانيا طفرة قياسية تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات الدفاعية، في تباين لافت مع التراجع الذي تواجهه القطاعات الصناعية الثقيلة والتقليدية جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والتحديات الهيكلية.

وأظهرت البيانات أن نحو ثلث الشركات الناشئة الجديدة في البلاد تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات التصنيع الذكي والهندسة وسلاسل الإمداد، مما دفع إجمالي عدد "الشركات المليارية" (الوحيد القرن) في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد.

ورغم هذا النمو، يواجه القطاع تحديات مستمرة تتعلق بالبيروقراطية واتساع فجوة التمويل مقارنة بالأسواق العالمية الكبرى كـالولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من انتقال الشركات الواعدة للنمو والإدراج في الخارج.

ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة الألمانية خطة استراتيجية تتضمن 152 إجراءً لتقليل الإجراءات الإدارية وتحفيز رؤوس الأموال والمؤسسات الاستثمارية لدعم توسع الشركات الناشئة محلياً.