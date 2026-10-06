محافظ الجيزة يستقبل وكيل وزارة العمل الجديد.. ويؤكد أهمية تطوير المنظومة وتعزيز فرص التشغيل

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أحمد محمد معوض وكيل وزارة العمل بالجيزة وذلك بمناسبة توليه مهام عمله الجديدة متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ الجيزة أهمية مواصلة جهود مديرية العمل في دعم وتطوير منظومة العمل بالمحافظة وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن دعم جهود التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على أهمية المتابعة المستمرة لملفات العمل، وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال والعمل على تذليل أي معوقات بما يدعم بيئة العمل والاستثمار ويوفر فرصًا لائقة لأبناء المحافظة.

من جانبه أعرب أحمد محمد معوض وكيل وزارة العمل بالجيزة عن تقديره للدكتور أحمد الأنصاري، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود للارتقاء بأداء المديرية وتعزيز التعاون مع أجهزة المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أبناء الجيزة.