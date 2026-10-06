نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الخدمية بأطفيح ويتفقد موقف السرفيس

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم جولة ميدانية بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة بتكثيف المتابعة الميدانية، في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن.

واستهل نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد موقف سرفيس أطفيح، لمعاينة الوضع الحالي على الطبيعة، تمهيدًا للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتنظيم حركة النقل، وتوفير وسائل نقل حضارية وآمنة للمواطنين.

كما تابع الشهابي؛ نسب تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بالكداية، والتي ستخدم قرية الكداية وتوابعها وعزبتي الشرقاوي وقرني، حيث شدد النائب على سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة في أقرب وقت، لتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال الخطة الاستثمارية لتركيب بلاط الإنترلوك، حيث يجري العمل على تركيب الإنترلوك بعدد ٨٠ شارعًا بمنشأة سليمان ومنطقتي أبو كاسب والمعهد الديني بمدينة أطفيح، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، مع تذليل كافة المعوقات، لضمان سرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية كل من: عز أمين، رئيس مركز ومدينة أطفيح، وأحمد توفيق، مدير السرفيس بالصف وأطفيح، وأيمن جمال، مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح بشركة مياه الجيزة، ونجلاء فتحي، مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.