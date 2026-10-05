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السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تهنئة
تهنئة
أحمد زهران

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم، الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة، بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم، وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة، لتواصلوا مسيرة عطائكم، حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر."

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمحافظين، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

كما تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى أبناء الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.

انتصارات أكتوبر الرئيس السيسي محافظ الجيزة

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