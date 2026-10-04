محافظ الجيزة يتابع جهود تحسين مستوى الخدمات من داخل مركز السيطرة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة- من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة- جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ أعمال النظافة اليومية، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها.

وتابع المحافظ جهود رفع المخلفات والقمامة بنطاق حي جنوب الجيزة، بالإضافة إلى شارع مصرف ناهيا بنطاق حي بولاق الدكرور، حيث وجه رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر، وتكثيف أعمال المتابعة على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة والمخلفات؛ لضمان عدم تكرار تراكمها.

كما تابع المحافظ جهود حي المنيرة الغربية في تجريد الطريق البطيء بمنطقة أحمد عرابي أسفل الطريق الدائري حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، لعدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة.

كما تابع المحافظ الحملات التي شنها حي العجوزة على 3 سناتر للدروس الخصوصية “مخالفة”، ومتابعة إجراءات غلقها وتشميعها.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بتنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام.