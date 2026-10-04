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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتصارات أكتوبر.. الصبروط يدشن مبادرة أكتوبر صوت النصر في الجيزة

الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، تدشين النسخة الثالثة من مبادرة "أكتوبر صوت النصر"، خلال الاحتفالية التي نظمها مركز تنمية شبابية الصفا، التابع لإدارة شباب العمرانية، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور النائب الدكتور محمد علي، رئيس مجلس إدارة مركز تنمية شبابية الصفا، و إيهاب فاوي، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أميرة أبو النجاح، معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب ومدير الإدارة الاستراتيجية، شيرين الجارحي معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة، باسم جمال مدير إدارة شباب العمرانية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المركزية والفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

 شهدت الاحتفالية حضور عدد من أبطال حرب أكتوبر والشخصيات المشاركة في نقل وتوثيق بطولات النصر، من بينهم اللواء أركان حرب مجدي شحاتة، والعميد حلمي زكي، والدكتورة أميرة فكري من الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من القيادات الدينية، وفي مقدمتهم فضيلة الدكتور سعيد عبد الغفار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وبدأت الاحتفالية بتفقد معرض المجسمات والأعمال التي أعدها أبناء مركز تنمية شبابية الصفا، والتي تضمنت مجسمات للدبابات والطائرات، وخريطة توضح أحداث حرب أكتوبر، إلى جانب نماذج وصور لرجال القوات المسلحة وأبطال ملحمة النصر، في مشهد جسّد اعتزاز النشء والشباب بتاريخ وطنهم وبطولات جيشهم العظيم.

وعقب الجولة، بدأت الفقرات الرسمية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو توثيقي تناول أحداث وذكريات حرب أكتوبر المجيدة، مستعرضًا جانبًا من ملحمة العبور والنصر والبطولات التي سطرها رجال القوات المسلحة المصرية.

وتواصلت فقرات الاحتفالية بمشاركة فريق كورال نشء وشباب مركز تنمية شبابية الصفا، حيث قدم الفريق مجموعة من الأغاني الوطنية المتنوعة والمتميزة، التي عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وأضفت على الاحتفالية أجواءً وطنية مميزة تليق بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتحدث الدكتور محمد على في كلمته الترحيبية عن نصر أكتوبر وما يمثله من عزة وكرامة وفخر لكل مصري وعبر عن سعادته ورحب بالسادة الحضور بمركز تنمية شبابية الصفا.

كما أكد الدكتور محمود الصبروط خلال كلمته أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام لكل المصريين، وأن استحضار هذه الذكرى الوطنية لا يقتصر على الاحتفال بالنصر، وإنما يستهدف تعريف الأجيال الجديدة بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء والشباب.

وأشار الصبروط إلى أن تدشين النسخة الثالثة من مبادرة "أكتوبر صوت النصر3" يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل على إحياء المناسبات الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ مصر وبطولات أبنائها، مؤكدًا أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا في بناء وعي النشء والشباب، وتنمية مواهبهم، وربطهم بتاريخ وطنهم وقيمه الراسخة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تنفيذ عدد من التكريمات، حيث جرى تكريم الدكتور محمود الصبروط، والنائب الدكتور محمد علي، إلى جانب عدد من المشرفين والمعدين والمشاركين في تنظيم الاحتفالية، تقديرًا لجهودهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح النسخة الثالثة من مبادرة "أكتوبر صوت النصر3"،وهم عادل إسرافيل ، وإيزيس مسعود مسئولي النشاط الثقافي والاجتماعي بالمركز في إطار احتفالات المديرية بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى النشء والشباب.

جدير بالذكر أن المبادرة تستأنف احتفالاتها بداخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لـ19 إدارة فرعية على مدار شهر أكتوبر احتفالاً بالذكرى الـ53 للنصر .

قدم الاحتفالية نهى الطاهر ، ونقلتها إدارة العلاقات العامة والإعلام، شادي إبراهيم، وأحمد كمال.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وزارة الشباب والرياضة مبادرة أكتوبر صوت النصر مركز تنمية شبابية الصفا

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