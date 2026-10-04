محافظ الجيزة يوجّه برفع نقاط تجمع القمامة بشارعي ترعة زنين ومصرف ناهيا والقضاء على الفرز العشوائي للمخلفات.. صور

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية وتكثيف دوريات النظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات بشارعي ترعة زنين ومصرف ناهيا، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ صباح اليوم الأحد، لمتابعة حالة النظافة بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة والدقي.

وشملت جولة محافظ الجيزة محور صفط وشوارع منطقة صفط اللبن ومصرف ناهيا وترعة زنين بنطاق حي بولاق الدكرور، إلى جانب شوارع جامعة الدول العربية وجزيرة العرب ولبنان وميت عقبة والسودان بنطاق حي العجوزة والدقي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال رفع المخلفات والإشغالات.

كما كلّف محافظ الجيزة السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقي والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة، بتوجيه حملات دورية لرصد نقاط الفرز العشوائي للمخلفات بنطاق كل حي ورفعها وإزالتها بشكل فوري بالتعاون مع شرطة المرافق للقضاء على ظاهرة الفرز العشوائي وما ينتج عنها من انتشار للقمامة بمحيط نقاط الجمع.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع إشغالات المحال والباعة، ورفع كافة التعديات على الأرصفة والجزر الوسطى، بما يسهم في تيسير حركة المارة، خاصة بمحيط المدارس والمنشآت الخدمية، ومنع التكدسات، وتأمين حركة الطلاب والمواطنين المترددين على تلك المنشآت.