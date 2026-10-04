قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
حقيقة تعطيل الدراسة والعمل.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للطلاب والموظفين
أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير
«كونفدرالية» بدل الدولة الفلسطينية.. ليبرمان يطرح خطة تربط الضفة بالأردن تحت مظلة أمنية إسرائيلية
البحار سامح عبد العظيم يكشف لـ «صدى البلد» سر اتصالاته بأسرته.. خاص
وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
خريطة جديدة للجان النواب.. رهام فاروق تقود «الإعلام» وناصر «الاقتراحات» وراندا «التضامن»
كييف تتحول إلى منطقة حرب.. استهداف 6 جسور يهدد شريان الحياة في العاصمة الأوكرانية
زيادة ولا تثبيت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم بعد بيان «البترول»
قردان طليقان أعلى شجرة بالعجوزة.. النيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان والتحري عن مالكهما
قبل ذكرى 7 أكتوبر.. إسرائيل تغلق الضفة ومعابر غزة وتشدد الإجراءات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنفذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالوراق

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنفذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالوراق
الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنفذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالوراق
أحمد زهران

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بنطاق حي الوراق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشوارع وتحسين الرؤية البصرية بنطاق أحياء المحافظة.

ووجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق العمال، لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد الأستاذ عاطف شعبان، مدير عام النظافة، أن الحملات أسفرت عن رفع كميات من مخلفات النظافة والتراكمات بعدد من الشوارع الحيوية بنطاق حي الوراق، شملت شوارع **ترعة السواحل، والغاز، والقومية العربية، والبوهي**، وذلك بمشاركة فرق النظافة والمعدات التابعة للهيئة.

وجاءت أعمال النظافة بحضور  إبراهيم إسماعيل، مدير نظافة الوراق، الذي تابع أعمال رفع المخلفات ودعم فرق العمل ميدانيًا، للتأكد من تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة بالشوارع المستهدفة.

وتأتي هذه الحملات في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين الرؤية البصرية، بما يحقق مستوى أفضل من الخدمات ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع كفاءة النظافة حي الوراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

نهر النيل

أحمد عبد الدايم: حق مصر في المياه وجودي.. ولا يمكن التفاوض على أساس حياة المصريين

قمة العلمين أفريقيا

رفع أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة العلمين إفريقيا للأعمال

قمة العملين أفريقيا

أستاذ علوم سياسية: مصر صنعت حالة من الزخم في شرايين العمل الإفريقي

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد