الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تنفذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بالوراق

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بنطاق حي الوراق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشوارع وتحسين الرؤية البصرية بنطاق أحياء المحافظة.

ووجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق العمال، لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد الأستاذ عاطف شعبان، مدير عام النظافة، أن الحملات أسفرت عن رفع كميات من مخلفات النظافة والتراكمات بعدد من الشوارع الحيوية بنطاق حي الوراق، شملت شوارع **ترعة السواحل، والغاز، والقومية العربية، والبوهي**، وذلك بمشاركة فرق النظافة والمعدات التابعة للهيئة.

وجاءت أعمال النظافة بحضور إبراهيم إسماعيل، مدير نظافة الوراق، الذي تابع أعمال رفع المخلفات ودعم فرق العمل ميدانيًا، للتأكد من تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة بالشوارع المستهدفة.

وتأتي هذه الحملات في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالاستمرار في تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين الرؤية البصرية، بما يحقق مستوى أفضل من الخدمات ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.