حذر الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، من خطورة تنامي ظاهرة الشائعات وتداول المعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تأثيرها لم يعد مقتصرًا على إثارة الجدل أو نشر أخبار غير صحيحة، وإنما امتد ليصبح تهديدًا مباشرًا لوعي المجتمع وتماسكه وقدرة المواطنين على التمييز بين الحقائق والأكاذيب.

وقال غنيم إن الشائعات تستهدف في كثير من الأحيان ضرب الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وإثارة حالة من القلق والارتباك، خاصة عندما تتعلق بقضايا تمس حياة المواطنين اليومية، مثل الاقتصاد والأسعار والخدمات والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن انتشار معلومة غير صحيحة قد يؤدي إلى ردود أفعال جماعية غير محسوبة، ويخلق حالة من التشكيك دون الاستناد إلى حقائق موثقة.

وأضاف أن خطورة الشائعة تتضاعف عندما يتم توظيفها بصورة منظمة، أو إعادة نشرها عبر حسابات وصفحات متعددة، بما يمنحها مظهرًا زائفًا من المصداقية، رغم عدم وجود مصدر موثوق يؤكد صحتها.

وشدد رئيس حزب المؤتمر على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاملًا بين دور مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية، من خلال سرعة إتاحة المعلومات والرد على الأخبار المغلوطة، إلى جانب نشر ثقافة التحقق والتفكير النقدي.

وأكد غنيم أن بناء مجتمع واعٍ يبدأ من امتلاك المواطن القدرة على التحقق من المعلومة قبل تصديقها أو تداولها، لأن حماية الوعي مسؤولية مشتركة، ولا تقل أهمية عن مواجهة أي تهديد يمس استقرار المجتمع.