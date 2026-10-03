محافظ الجيزة يتابع جهود الأحياء والمدن لتحسين مستوى الخدمات والتعامل مع المخالفات

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بها.

واطلع المحافظ، من خلال مركز السيطرة على مستجدات عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها ، حيث تابع أعمال التدبيش الجارية بطريق أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر إلى جانب أعمال المرافق الجارية بشارع الثلاثيني بحي بولاق الدكرور ، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال المرافق قبل البدء في أعمال رصف وتطوير الشارع، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

كما تابع المحافظ جهود رفع مخلفات القمامة بمنطقة عزبة خيزة ومحطة القومية بنطاق حيّي المنيرة الغربية وإمبابة إلى جانب رصد والتعامل مع إحدى مخالفات البناء بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة التواجد الميداني المستمر، وتكثيف أعمال المتابعة على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة بسرعة رفع مخلفات القمامة الموجودة أسفل نزلة الطريق الدائري بمنطقة المنيب، وتابع المحافظ الموقف لحين وصول المعدات إلى الموقع والتأكد من الانتهاء من أعمال رفع المخلفات بالكامل.

كما وجه المحافظ مركز ومدينة أوسيم بإزالة إحدى خيام الفرز المقامة بالمنطقة المحيطة بحرم الطريق الدائري، مع المتابعة لحين التأكد من إزالتها من خلال أجهزة الستالايت والبث المباشر، والتحفظ على المعدات الموجودة بالموقع، إلى جانب رفع مخلفات القمامة وتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الحفرية والمناطق المجاورة.

وتابع المحافظ مع رئيس حي الطالبية أعمال تطوير محور الإخلاص، وموقف التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمواصفات التنفيذ واستخدام أفضل الخامات، مع تلافي أي ملاحظات خلال مراحل تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.