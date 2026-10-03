الجيزة.. بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المنصورية حتى الشبرامنتية بأبو النمرس

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المنصورية في المسافة الممتدة من تقاطع طريق المنصورية مع طريق المريوطية، عند مستشفى شبرامنت، وحتى تقاطع طريق المنصورية مع طريق الشبرامنتية، نطاق قرية بني يوسف، بطول ٢٫٧ كم بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الأعمال تتضمن إزالة الإشغالات والبروز والتعديات الموجودة على جانبي الطريق إلى جانب إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الحركة عليه.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية طريق المنصورية باعتباره أحد الطرق والمحاور الحيوية التي تخدم حركة المواطنين والمركبات، مؤكدًا أن أعمال التطوير والتوسعة والرصف ستسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة الانتقال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية مع سرعة إنجاز الأعمال ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من أعمال التطوير.