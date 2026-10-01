محافظ الجيزة: تركيب الإنترلوك بشوارع صفط اللبن ببولاق وبمحيط مجمع مدارس الأقصى بالطالبية

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بأحياء بولاق الدكرور والطالبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع وتيسير الحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع الريس والشوارع المتفرعة بمنطقة صفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور، مؤكدًا على رئيس حي بولاق الدكرور ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري أن الأعمال تتضمن أيضًا تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمجمع مدارس الأقصى بنطاق حي الطالبية، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والطلاب ورفع كفاءة المنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه معدلات التنفيذ.