محافظ الجيزة يسلم 12 عقد عمل لذوي الهمم بالتعاون مع مديرية العمل

سلَّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة 12عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لدعم وتمكين ذوي الهمم وحرصًا على توفير فرص عمل ملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.

وأكد محافظ الجيزة أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إتاحة الفرص المتكافئة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والحياة الكريمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة لأبناء الجيزة من ذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق دمجهم المجتمعي وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.

وشملت عقود العمل التي سلَّمها محافظ الجيزة كلًا من كامل مجدي كامل أحمد، من أبناء العجوزة، و إبراهيم عبد المطلب علي الفار، من أبناء منشأة القناطر، وأحمد عادل حنفي وبسملة محمد قاسم عبد الله ومحمود بهاء الدين صلاح الدين محمد من أبناء العجوزة، وكريم ناصر حافظ محمد وأنور أحمد أنور حسن من أبناء جنوب الجيزة وصدفة جمعة محمود الجنزوري من أبناء بولاق الدكرور، وكريم جمال أنور أحمد، من أبناء الوراق وحسن فتحي حسن محمد علي، من أبناء إمبابة، و إسلام رمضان منصور محمود ويوسف فرحات أحمد محمد حماد، من أبناء العمرانية.