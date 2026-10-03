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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطارات المصرية تنتعش.. 235 ألف راكب زيادة خلال أغسطس وسبتمبر

المطارات
المطارات
نورهان خفاجي

واصلت المطارات الإقليمية المصرية ، تسجيل معدلات نمو إيجابية في حركة النقل الجوي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغ إجمالي أعداد الركاب نحو 5 ملايين و110 آلف و629 راكبًا، مقابل 4 ملايين و875 ألفًا و411 راكبًا خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 235 ألفًا و218 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت %4.8.

وتأتي هذه المؤشرات في ضوء توجهات الدولة المصرية لترسيخ مكانة مصر بين المقاصد السياحية العالمية، ودعم مستهدفات الوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال تطوير البنية التحتية بالمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الدولية المستهدفة.


وتوضح بيانات حركة النقل الجوي بعدد من المطارات الإقليمية والسياحية المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ارتفاع أعداد الركاب وحجم التشغيل في عدد من الوجهات، بما يعكس تنامي الحركة الجوية وتزايد الإقبال على المقصد السياحي المصري.
حيث سجل مطار الغردقة الدولي نحو 2 مليون و131 ألف و400 راكباً، مقابل 2 مليون و8 آلاف و847 راكباً، بزيادة 122 ألفاً راكباً و نسبه نمو%. 6.1.
كما سجل مطار شرم الشيخ الدولي نحو مليون و638 ألفاً و499 راكباً، مقابل مليون و543 ألفاً راكباً خلال الفترة المقارنة، بزيادة 95 ألفاً و497 راكباً ونمو% 6.2.
وشهد مطار العلمين الدولي نموًا ملحوظًا، حيث سجل نحو 99 ألفاً و921 راكباً مقابل 77 ألفاً و409 راكباً، بزيادة 22 ألفاً و512 راكباً بنسبه نمو% 29.1 ،، بالتزامن مع النشاط المتزايد الذي يشهده المطار، ولاسيما خلال استضافته النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، بما يعزز دوره كمحور جوي مهم لخدمة منطقة الساحل الشمالي.
وعلى مستوى مطارات جنوب مصر  سجل مطارا سوهاج وأسيوط معًا نحو 222 ألفاً و445 راكباً، مقابل 187 ألفاً و497 راكباً خلال الفترة المقارنة، بزيادة 34 ألفاً و948 راكباً بنسبه نمو% 18.6، بما يعكس تنامي دور المطارات الإقليمية في خدمة حركة السفر من وإلى محافظات الصعيد.
بينما سجل مطار مرسى مطروح الدولي نحو 69 ألفاً و43 راكباً، مقابل 67 ألفاً و496 راكباً، بزيادة قدرها % 2.3. 
فيما سجل مطار بورسعيد نحو 3 ألاف و705 راكباً، مقابل  الفان و219 راكب، بزيادة % 67 . 
كما  سجل مطار الإسكندرية نحو 436 ألفاً و211 راكباً، مقابل 435 ألفاً و724 راكباً، بزيادة % 0.1.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المؤشرات الإيجابية المسجلة بعدد من المطارات تعكس تنامي الطلب على المقصد المصري واستمرار النمو في حركة السفر، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدراتها الاستيعابية، بما يتناسب مع معدلات النمو الحالية والمتوقعة في أعداد المسافرين.
وأشار الحفني إلى أن المرحلة المقبلة تشهد مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعظيم الاستفادة من طاقاتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية الربط الجوي وتنويع الأسواق وشبكات التشغيل، بما يعزز قدرة قطاع الطيران المدني على استيعاب الطلب المتنامي، ويدعم تنافسية المقاصد المصرية على خريطة النقل الجوي والسياحة الدولية.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات المعنية وشركات الطيران على تنمية الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة ودعم حركة السياحة الوافدة، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية وتوسيع نطاق شبكات التشغيل، لافتًا إلى أن خطط التطوير تشمل التوسع في الحلول الرقمية والتكنولوجية والبيومترية، وتيسير إجراءات السفر والوصول والمغادرة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة المسافرين ويعزز جاهزية المطارات للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
ومن جانبه، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تفاوت معدلات النمو بين المطارات يعكس اختلاف طبيعة التشغيل وحجم الطلب من مطار إلى آخر، وهو ما تضعه الشركة في الاعتبار عند إعداد الخطط التشغيلية وتحديد الاحتياجات وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل مطار.
وأوضح النشار أن الشركة تتابع مؤشرات أعداد المسافرين ومستويات الخدمة بصورة دورية، مع مواصلة رفع جاهزية المطارات والتعامل بكفاءة مع الزيادات الموسمية، بما يضمن انتظام التشغيل وانسيابية إجراءات السفر والوصول، ودعم قدرة المطارات على استيعاب معدلات النمو الحالية والمتوقعة

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