مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا

رداً على عدد من الاستفسارات الصحفية، أعرب مصدر مُطّلع عن بالغ الاستغراب تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضية الإتحاد الأفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر.



وشدد المصدر ، على أن مصر التي تعتز بانتمائها الأفريقي وكونها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، ترى في ذلك البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية، مُؤكداً أن سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى قواعدالقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحُسن الجوار.

وأضاف المصدر، أن الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها، وأنه يتعين عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث في إثيوبيا، مُؤكداً أن مثل هذه التحركات لن تساعد في تهدئة الأوضاع في دولة أفريقية شقيقة في حاجة لدعم المفوضة الأفريقية للخروج من دوائر الصراعات المزمنة التي تعاني منها.

ونوه المصدر ، بأن مصر مستمرة على عهدها في العمل الجاد بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة من أجل تلبية التطلعات المشروعة لشعوب دول القارة في نشر السلم والأمن وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق غد أفضل يحمل الكرامة والرفاهية والازدهار لدولنا الأفريقية.