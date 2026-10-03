حفيظ دراجي عن أزمة رونالدو : اللاعب الكبير يكتب كيفية رحيله

علّق المعلق الجزائري حفيظ دراجي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والجهاز الفني لمنتخب البرتغال، والتي انتهت بمغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللاعب الكبير لا يكتب فقط تاريخ بدايته وصعوده وانتصاراته، بل يكتب أيضاً كيفية رحيله».

وأضاف: «عاش رونالدو أكثر من 20 سنة وهو يفرض شروطه على المباراة، والآن، ربما حان الوقت لأن يقبل أن المباراة هي التي بدأت تفرض شروطها عليه، وهنا تكمن صعوبة النهاية وجمالها أيضًا».

وتأتي تصريحات دراجي في أعقاب الأزمة التي شهدها معسكر منتخب البرتغال، بعدما أعلن كريستيانو رونالدو مغادرة الفريق عقب تصريحات للمدرب جورجي جيسوس، الذي أكد أن اللاعب المخضرم لن يبدأ أساسيًا أمام الدنمارك، بعد أن ظل على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج السابقة.

وكان رونالدو قد أعلن عبر حسابه على «إنستجرام» أنه قرر مغادرة معسكر المنتخب، عقب حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الحقيقة بشأن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

ورغم غياب رونالدو، نجح منتخب البرتغال في تحقيق فوز مثير على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من جواو كانسيلو، وفيتينيا، وجواو فيليكس، وجونكالو راموس، بينما أحرز ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند هدفي المنتخب الدنماركي.

وعقب المباراة، أكد جورجي جيسوس أن منتخب البرتغال ما زال متحدًا، رافضًا الخوض في تفاصيل الأزمة مع رونالدو في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عن الأمر بعد مواجهة النرويج المقبلة.

وتثير أزمة رونالدو تساؤلات حول مستقبله مع منتخب البرتغال، خاصة مع بلوغه 41 عامًا، في ظل استمرار التكهنات بشأن إمكانية أن تكون مغادرة معسكر المنتخب بداية لمرحلة جديدة في مسيرته الدولية.