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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ستظل قائدنا.. شوارع لشبونة تنتفض دعمًا لـ رونالدو ورسالة نارية ضد جيسوس

رونالدو
رونالدو
علا محمد

شهدت شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة ظهور لوحات إعلانية تحمل رسائل دعم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إلى جانب انتقادات للمدرب جورجي جيسوس، بسبب طريقة تعامله مع قائد المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وحملت إحدى اللوحات رسالة شكر لكريستيانو رونالدو جاء فيها: «شكرًا كريستيانو رونالدو على كل ما قدمته للبرتغال.. ستظل دائمًا قائدنا».

كما تضمنت لوحة أخرى انتقادات لجورجي جيسوس، وجاء فيها: «جورجي جيسوس قصّر في التعامل مع رمز بحجم كريستيانو رونالدو، وأساء معاملة القائد».

وتأتي هذه الرسائل في ظل الجدل الذي أحاط بموقف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، بعدما غاب النجم المخضرم عن مواجهة الدنمارك، عقب الأزمة التي نشبت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة البرتغال والنرويج الأخيرة.

وكان منتخب البرتغال قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدنمارك، في أعقاب الأزمة التي أثيرت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك، غادر رونالدو معسكر منتخب البرتغال، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الجماهير ووسائل الإعلام البرتغالية.

وأصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة كاملة في الوقت المناسب.

وتزامن ظهور اللوحات الإعلانية في لشبونة مع استمرار حالة النقاش حول علاقة رونالدو بالمنتخب البرتغالي، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد البرتغال لدى جماهير بلاده، التي حرصت على توجيه رسائل دعم له والتعبير عن تقديرها لما قدمه بقميص المنتخب.

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