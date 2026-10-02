جلسة منتظرة بين رونالدو وجيسوس لحل الأزمة

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع منتظر بين كريستيانو رونالدو ومدربه خورخي خيسوس، بشأن حل الأزمة بينهما، والتي شهدتها الأيام الماضية في منتخب البرتغال.

ووفقا لصحيفة ماركا فإن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يسعى إلى عقد اجتماع مع كريستيانو الأسبوع المقبل بموافقة اللاعب، من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بما في ذلك جورجي جيسوس.

أزمة رونالدو

وأضافت: “‏مسؤولو الاتحاد يأملون في احتواء الأزمة وإعادة العلاقة إلى طبيعتها، وألا تنتهي مسيرة كريستيانو مع المنتخب بسبب الأحداث الأخيرة”.

واختتمت: “‏داخل الاتحاد يرون أن كريستيانو يستحق نهاية تليق بمسيرته، باحترام وكرامة، بالنظر إلى كل ما قدمه للمنتخب طوال السنوات الماضية”.