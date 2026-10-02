أرتورو فيدال يدافع عن رونالدو ويهاجم طريقة التعامل معه: «ما حدث عار»

دخل النجم التشيلي أرتورو فيدال على خط أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، معبرًا عن دعمه لقائد البرتغال بعد مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وقال فيدال، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: «ما حدث لكريستيانو هو حقًا عار، وخروجه من المنتخب بهذه الطريقة أمر سيئ للغاية».

وأضاف النجم التشيلي منتقدًا طريقة التعامل مع رونالدو: «إنهم يخطئون كثيرًا في الطريقة التي يتعاملون بها معه»، مشددًا على أن اللاعب قدم الكثير للكرة البرتغالية.

وتابع فيدال: «هو الذي قدم كل شيء للبرتغال وجعلها من أفضل المنتخبات في العالم»، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه رونالدو مع منتخب بلاده على مدار مسيرته الدولية.

أزمة رونالدو وجورجي جيسوس

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، عقب قرار جورجي جيسوس عدم الدفع به أساسيًا في المباراة، بعدما ظل على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج السابقة دون مشاركة.

وأكد جيسوس بعد الأزمة أن الملف «مغلق» في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ضميره مرتاح، بينما أعلن رونالدو أنه سيكشف لاحقًا عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المعسكر.

وتواصل الأزمة إثارة الجدل في البرتغال، وسط انقسام في ردود الفعل حول قرار رونالدو وموقف المدير الفني، في انتظار كشف اللاعب عن روايته الكاملة لما حدث.