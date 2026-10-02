الأرصاد : أمطار قد تكون رعدية على السواحل الشمالية غدا .. والعظمى على القاهرة 30 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الجمعة/ استمرار الأجواء الخريفية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق غدا /السبت/ ؛ نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتحد من ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن فرص سقوط الأمطار.

وقالت غانم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) ، إنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من المحافظات المطلة على البحر المتوسط ، خاصة السواحل الشمالية إلى جانب مناطق من شمال الوجه البحري وشمال الدلتا ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد..موضحة أن كميات الأمطار قد تصل في بعض الأماكن لحد الغزارة بنسبة حدوث 20%.

وأوضحت أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة من منطقة لأخرى، إلا أن المؤثرة منها ستكون على المحافظات الساحلية وشمال الدلتا والصحراء الغربية ووسط الصعيد ، بينما تمتد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة إلى بعض المحافظات الداخلية بكميات أقل تشمل مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء ومدينة الغردقة، وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل.. لافتة إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد.

وأكدت أن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية بينما تكون المحافظات الساحلية أقل حرارة من المناطق الداخلية في حين تظل جنوب الصعيد الأعلى في درجات الحرارة، وتسجل العظمى بها نحو 37 درجة مئوية.

وقالت : إن الطقس سيبدأ خلال فترات الصباح الباكر معتدلا في أغلب المناطق فيما سيميل للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، وسيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما ستنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل لتسجل الصغرى نحو 20 درجة مئوية على القاهرة و18 درجة مئوية على المدن الجديدة.

وأضافت : أن الأجواء ستكون معتدلة وستميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، .. مؤكدة أنها ستختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس ولا تمثل مصدرا للقلق.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة اختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس بعناية خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر .. مشددة على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية وأي تحديثات قد تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. قائلة : إن "هذه الأجواء ستستمر خلال الأيام المقبلة سواء من حيث فرص سقوط الأمطار أو انخفاض درجات الحرارة، بسبب استمرار تأثير المنخفض الجوي".