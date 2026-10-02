نجل لاعب طرابزون: أحب محمد صلاح أكثر من والدي

شهدت أجواء مباراة طرابزون سبور الودية التي أقيمت أمس، لقطة طريفة لفتت أنظار الجماهير، بعدما ظهر «آرين» نجل لاعب الفريق أوزان توفان في حديث مع أحد المشجعين عقب المباراة.

ووجه المشجع سؤالًا طريفًا إلى الطفل، قائلًا: «تحب ماما أكتر ولا بابا؟»، قبل أن تأتي الإجابة بشكل مفاجئ، حيث رد «آرين» قائلًا: «محمد صلاح».

وأثارت إجابة نجل أوزان توفان حالة من المرح بين المتواجدين، خاصة أن الطفل اختار النجم المصري محمد صلاح بدلًا من والديه، في لقطة عفوية حظيت بتفاعل كبير.

وتداولت الجماهير لقطة «آرين» على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب عفوية الطفل وإجابته غير المتوقعة، والتي اختار فيها محمد صلاح عندما طُلب منه المفاضلة بين والده ووالدته.

وجاءت هذه اللقطة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح بين جماهير طرابزون سبور، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، حيث أصبح اللاعب المصري أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام الجماهير.

وكان محمد صلاح قد واصل تألقه مع طرابزون سبور خلال الفترة الأخيرة، بعدما فرض نفسه كأحد العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق، ونجح في تقديم مستويات مميزة على الصعيدين التهديفي وصناعة الأهداف.

وتنتظر جماهير طرابزون سبور استمرار تألق محمد صلاح خلال المباريات المقبلة، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم.