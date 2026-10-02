رقم صادم في الدوري التركي.. كم بلغت قيمة محمد صلاح السوقية؟

شهدت القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح تطورًا لافتًا خلال أحدث تحديثات أسعار لاعبي الدوري التركي، بعدما كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن تراجع القيمة التقديرية لقائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور، بالتزامن مع إعادة تقييم عدد كبير من لاعبي المسابقة.

انخفاض جديد في قيمة محمد صلاح

وأجرى «ترانسفير ماركت» تحديثًا للقيمة السوقية لـ239 لاعبًا ينشطون في الدوري التركي، وشهدت القائمة تراجع قيمة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم محمد صلاح.

وبحسب التقييم الجديد، أصبحت القيمة السوقية لمحمد صلاح تبلغ 17 مليون يورو، بعدما كانت تقدر سابقًا بنحو 22 مليون يورو، أي بانخفاض قدره 5 ملايين يورو.

ويخوض صلاح حاليًا موسمه الأول في الدوري التركي بقميص طرابزون سبور، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى نهاية يونيو 2028.

ما سبب انخفاض قيمة محمد صلاح؟

أوضح «ترانسفير ماركت» أن هناك عاملين رئيسيين وراء التراجع في القيمة السوقية لمحمد صلاح، أولهما عامل السن، إذ يبلغ اللاعب 34 عامًا، بينما يرتبط العامل الثاني بانتقاله من أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى الدوري التركي.

وأشار الموقع إلى أن صلاح لا يزال يقدم مستويات مرتفعة داخل الملعب، إلا أن الحفاظ على قيمة سوقية مرتفعة يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين مع التقدم في العمر.

كما دخلت طبيعة المسابقة التي يلعب فيها اللاعب حاليًا ضمن العوامل التي جرى أخذها في الاعتبار عند إجراء التحديث الأخير للقيم السوقية للاعبي الدوري التركي.

صلاح ليس الوحيد.. تراجع لقيمة نجوم آخرين

ولم يكن محمد صلاح اللاعب الوحيد الذي تعرض لانخفاض في القيمة السوقية، إذ شهدت القائمة تراجع قيمة عدد من نجوم الدوري التركي.

وانخفضت قيمة ميسون جرينوود، لاعب فنربخشة، من 55 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، بينما تراجعت قيمة رافائيل لياو، جناح جالطة سراي، من 50 مليونًا إلى 40 مليون يورو.

أما النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، فاحتفظ بصدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الدوري التركي، رغم انخفاض قيمته من 75 مليون يورو إلى 65 مليون يورو.

ويعكس التحديث الأخير التغيرات التي طرأت على سوق اللاعبين في الدوري التركي، مع اختلاف القيم السوقية وفقًا لعوامل متعددة، من بينها العمر، مستوى المنافسة، الأداء، والنادي الذي ينشط اللاعب ضمن صفوفه.