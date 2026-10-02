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استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية

الداخلية اليمنية
الداخلية اليمنية
محمود نوفل

 
بعث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان برقية عزاء ومواساة في استشهاد اللواء الركن محمد سالم عبدالله الخولاني أركان حرب قوات الطوارئ بوزارة الداخلية الذي ارتقى شهيدًا في جبهة الكدحة بمحافظة تعز، وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس في خدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها وثوابتها ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليمنية ؛ فقد أشاد الوزير حيدان  بمناقب الشهيد ومواقفه الوطنية وتضحياته النضالية الكبيرة التي سطرها خلال حياته الزاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن، مشيراً إلى أنه كان نموذجاً متميزاً في القيادة والجندية والمهنية والاحترافية، وأثبت كفاءة واقتداراً في مختلف المواقع والمهام التي اضطلع بها.

وذكر  اللواء حيدان، إن استشهاد الخولاني يمثل خسارة فادحة للمؤسسة الأمنية والوطن، غير أن تضحياته ستبقى شاهدة على ما يقدمه أبطال الوطن في مختلف الميادين دفاعاً عن الدولة والجمهورية، مؤكداً أن استشهاده سيزيد رفاقه وأبطال الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأمن ومعهم الشرفاء من ابناء الشعب المقاومين للمشروع الحوثي الانقلابي إصراراً على مواصلة النضال والكفاح حتى استكمال تحرير كل شبر من أرض الوطن.

وعبّر وزير الداخلية عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال الوطن وفي مقدمتهم منتسبي الوزارة وزملائهم في القوات المسلحة، مؤكداً أن دماء الشهداء ستظل حاضرة في مسيرة الدفاع عن الجمهورية والحياة الكريمة للشعب اليمني.

وتقدم وزير الداخلية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه ورفاقه ومنتسبي وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في عداد الشهداء والصالحين ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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