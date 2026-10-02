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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد تنازلها عن القائمة.. زوج ينقض الاتفاق ويسرق سيارة زوجته بالبساتين

المتهم
المتهم
محمد شراط

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على سيارة زوجته بأسلوب المغافلة، عقب نشوب خلافات بينهما واتفاقهما على الطلاق.

كواليس واقعة البساتين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة نجلته في القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد نجلة صاحب الحساب، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤالها قررت تضررها من زوجها، مشيرة إلى وجود خلافات بينهما واتفاقهما على الطلاق، حيث تنازلت عن قائمة المنقولات مقابل تنازل زوجها عن سيارته لها، وتم توثيق توكيل بالبيع.

وأضافت أنها فوجئت بقيام زوجها بالاستيلاء على السيارة بأسلوب المغافلة والفرار بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته السيارة المستولى عليها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه استولى على السيارة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي من أحد الشوارع بالقرب من محل سكن أهلية زوجته بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة القبض على المتهم سرقة سيارة سيارة ملاكي البساتين

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