التجمع الأكبر عالميًا.. مصر تتسلم راية استضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات WAGA 2027

تسلمت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، راية استضافة الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات (ACI World Annual General Assembly – WAGA 2027)، والمقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ عام 2027، خلفًا لمدينة ليما عاصمة بيرو.

وجاءت مراسم تسليم راية الاستضافة خلال فعاليات الجمعية العامة والمؤتمر والمعرض للمجلس الدولي للمطارات (ACI-LAC/World Annual General Assembly, Conference and Exhibition – WAGA 2026)، المنعقدة في العاصمة البيروفية ليما خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2026.

وشهدت مراسم الانتقال الرسمي لاستضافة WAGA 2027 تبادل الهدايا والتقاط الصور الرسمية، أعقبها كلمة للمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قدم خلالها مدينة شرم الشيخ كوجهة لاستضافة الدورة المقبلة، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن مصر ومدينة شرم الشيخ استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي في عام 2027.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب أن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلةً عن إقليم أفريقيا، لاستضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات WAGA 2027 بمدينة شرم الشيخ، يمثل خطوة استراتيجية لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من وزارة الطيران المدني، التي كانت المحرك الرئيسي وراء تحقيق هذه الاستضافة.

وأضاف أن الشركة القابضة للمطارات تفخر باستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في مصر، وللمرة الثانية على مستوى إقليم أفريقيا، وأكد عرب أن الحدث يمثل منصة دولية تجمع قادة المطارات وصناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من المهتمين بصناعة المطارات والنقل الجوي، حيث شهدت نسخة عام 2025 التي استضافتها مدينة تورونتو الكندية مشاركة أكثر من 2,500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب معرض دولي ضم نحو 180 عارضًا.

وأوضح أن فعاليات WAGA العام القادم من المتوقع أن تكون الأكبر من نوعها حيث تتضمن مجلس الإدارة واللجان التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات-اقليم افريقيا ،بالاضافة الى الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات -اقليم افريقيا و اجتماعات مجلس الإدارة واللجان للمجلس الدولي للمطارات والجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات ، بالاضافة الى عدد من الجلسات العامة والمنتديات رفيعة المستوى، تتناول القضايا والتوجهات التي تشكل مستقبل صناعة المطارات، بما في ذلك سعة المطارات، والسلامة، وتجربة المسافر، والاستدامة، واقتصاديات المطارات، إلى جانب معرض دولي يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المطارات.

وتعد الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات (WAGA – World Annual General Assembly) من أبرز التجمعات العالمية في مجال المطارات، حيث تجمع تحت مظلتها الأقاليم الجغرافية للمجلس الدولي للمطارات، وهى منطقة أفريقيا و منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا و منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ومنطقة أمريكا الشمالية، إلى جانب نخبة من قادة صناعة الطيران وصناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وقد تناولت نسخ سابقة من فعاليات الجمعية موضوعات استراتيجية من بينها الاستدامة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية وتجربة المسافر.

واستضافت مدينة مراكش المغربية نسخة عام 2022، تلتها مدينة برشلونة الإسبانية في 2023، ثم الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2024، وتورونتو الكندية في 2025، فيما تستضيف ليما عاصمة بيرو نسخة عام 2026، قبل أن تنتقل راية الاستضافة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2027، في تسلسل يعكس الطبيعة العالمية للحدث وتناوب استضافته بين أقاليم المجلس الدولي للمطارات.