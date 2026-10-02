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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: الأهلي حقق 17 بطولة في كرة اليد خلال 4 سنوات وبطولة وحيدة للزمالك

مدحت شابي
مدحت شابي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفوق فريق الأهلي لكرة اليد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الفارق الكبير في عدد البطولات التي حققها الفريق مقارنة بالزمالك.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي حقق 17 بطولة في كرة اليد خلال آخر 4 سنوات، مقابل بطولة وحيدة للزمالك مفيش غيرها».

وأضاف: «والأغرب إن رئيس نادي الزمالك هو حسين لبيب نجم نجوم كرة اليد، ونائب رئيس الزمالك هو هشام نصر كان رئيس اتحاد كرة اليد، ومجلس الأهلي مفيهوش حد بتاع كرة يد، دي حاجة غريبة».

وجاءت تصريحات مدحت شلبي بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد هذه الميدالية العالمية الثالثة في تاريخ الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما سبق للفريق التتويج بالميدالية الفضية في نسخة 2007، ثم حصد الميدالية البرونزية في نسخة 2024 على حساب برشلونة الإسباني.

ونجح الأهلي بذلك في مواصلة حضوره على منصات التتويج العالمية، بعدما حسم الميدالية البرونزية على حساب غريمه التقليدي الزمالك في مواجهة مصرية خالصة.

مدحت شلبي الأهلي فريق الأهلي لكرة اليد

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