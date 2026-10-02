فخ الذكاء الاصطناعي.. كواليس سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بصور فتيات

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بأنه فتاة والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل ضبط المتهم

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب عن قيام المتهم بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في استدراج المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بطرق احتيالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة بالجيزة، وعُثر بحوزته على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب وقائع النصب والاحتيال، موضحًا أنه كان يتحصل على صور لفتيات من مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تعديلها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ثم يعيد نشرها عبر صفحاته لإيهام المتابعين بأنه سيدة، قبل طلب مبالغ مالية منهم، وإغلاق هاتفه عقب تحويل الأموال.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر المتضررين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.